В России заговорили о введении продуктовых карточек

Россия рано или поздно, но придет к талонам на продовольствие, поскольку есть малообеспеченные граждане, которым не хватает даже на еду. Такое мнение высказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

Эксперт признает, что в России список тех, кто может столкнуться с нехваткой продовольствия, достаточно широк. «Это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за потери работы или кормильца, многодетные семьи, одинокие пожилые люди, жители моногородов и другие социально незащищенные слои населения», — объяснил Кобяков в интервью МК.ru.

Представитель ООН признает, что в России денежная помощь малоимущим проблемы не решает, а вот карточки могут стать оптимальным выходом. «В выдаче реальных денег есть свои опасности, например, элемент коррупции: средства могут не дойти до получателей. Другая проблема: некоторые маргинализированные семьи могут не всегда целевым образом расходовать деньги, которые предназначались на приобретение продуктов… Продуктовые талоны — вариант помощи нуждающимся, который был принят во многих странах… Думаю, что продовольственные марки или талоны рано или поздно появятся в России», — подытожил эксперт.

Напомним, в России прогнозируют подорожание продуктов. Повышение цен ожидается к зиме, причем коснется не только импорта, но и российского продовольствия.

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