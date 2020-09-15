Кох объяснил, почему Навального пытались убить во время поездки в Сибирь

Есть логичное объяснение тому, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального случилось именно в Сибири. Не исключено, что происшествие связано с расположенным в Новосибирске предприятием «Вектор». Такую версию предложил бывший вице-премьер России Альфред Кох.

По мнению Коха, странности в деле с отравлением легко объясняются, если предположить, что применявшийся токсин не подлежит ни хранению, ни перевозке. «Самая простая идея — применялся бинарный яд. То есть яд, который состоит из двух неядовитых веществ, и они смешиваются буквально перед применением. Эти два вещества очень нестабильны и быстро утрачивают свои качества. Поэтому его нужно применить рядом с местом, где он был произведен», — высказал политик свои предположения в интервью «Гордон».

Поиски предприятий, где могли производить токсин, логично приводят к новосибирскому центру биотехнологий «Вектор». «Соответственно, как только Навальный оказался в зоне досягаемости Новосибирска, тут же его (яд) применили. Это одна из тех версий, которая мне кажется логичной», — добавил Кох.

Напомним, Навальный был отравлен 20 августа. Симптомы проявились, когда расследователь летел из Томска в Москву. Самолет пришлось сажать в Омске и везти Навального в местную больницу.

После того, как пациента вывезли в Германию, немецкие врачи установили, что отравление произошло вследствие действия токсина из группы «Новичок».



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