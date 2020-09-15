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Дело Новака: у экс-главы Укравтодора нашли тайники с миллионом долларов

19:21 15 сентября 2020
новак

Бывший глава Укравтодора Славомир Новак сейчас под следствием в Польше. Экс-чиновника арестовали как подозреваемого в коррупции, отмывании средств и причастности к организованной преступной группировке. В поисках новых доказательств польские детективы провели обыски и обнаружили связанные с Новаком активы: две квартиры и автомобиль Land Rover, а также около миллиона долларов наличными.

Как сообщает Центральное антикоррупционное бюро Польши, в ходе обысков была изъята очень крупная сумма наличности — 536 тыс. евро, 470 тыс. долларов и 30 тыс. злотых. Вместе это эквивалент миллиона долларов. Хранились деньги в двух специально оборудованных тайниках.

Следователи не исключают, что недвижимость и автомобиль были куплены на доходы от противозаконных действий. Стоимость двух квартир антикоррупционное ведомство оценило в 2 млн злотых или 500 тыс. долларов.

Напомним, Новак был арестован в Польше в июле 2020 года и три месяца проведет под стражей. Подозреваемыми по тому же делу являются польский предприниматель и бывший польский военнослужащий. Еще одного фигуранта дела задержали 6 августа.

В Украине против Новака также ведется расследование. Нарушения выявлены Национальным антикоррупционным бюро.

Фото Nowak. Slaw/Facеbook

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