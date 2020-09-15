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Мир

Таможня заподозрила «Гарри Поттера» в призывах к свержению к власти в Беларуси

18:29 15 сентября 2020
гарри

Книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере не всеми были восприняты дружелюбно. Так, например, в церковном сообществе сказочную повесть от британской писательницы Джоан Роулинг подозревали в распространении антихристианских идей. Но никакие претензии не сравнятся с теми, что выдвинули книге белорусские таможенники. Издательству пришлось доказывать, что в белорусском переводе книги «Гары Потэр і таемная зала» нет призывов к свержению власти в Беларуси.

Минское издательство «Янушкевич» собиралось 26 сентября провести презентацию очередной книги о Гарри Поттере в переводе на белорусский. Тираж был напечатан в Литве и готовился к ввозу в Беларусь, но столкнулся с неожиданным препятствием.

Издатели объяснили, что их таможенный агент настаивал на составлении письма «в таможенные органы по месту требования». В письме следовало четко указать, что в книге не содержится призывов к свержению существующей власти в Республике Беларусь. Требование хоть и было странным, но его пришлось выполнить.

таможня

Уже после разгоревшегося скандала официальные представители таможни Беларуси заявили, что правила ввоза книг не меняли и дополнительных справок от издательства не требовали. Впрочем, письмо-справка с кратким изложением сюжета книги уже подготовлено.

Напомним, Джоан Роулинг в 2019 году возглавила рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых писателей. Британка пообещала поклонникам новую детскую сказку — уже не о Гарри Поттере.

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