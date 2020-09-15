Рогозин назвал Венеру "русской планетой" и рассмешил сеть

У России новые территориальные претензии. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «Венера — это все-таки русская планета». Реплика прозвучала на вертолетной выставке в Москве. А пока Роскосмос строит фантастические планы, NASA опубликовало новые снимки Венеры.

Глава российской космической отрасли не скромничал: было объявлено, что Россия в будущем обязательно направит свою собственную миссию на Венеру. Кроме того, в РФ решили самостоятельно воплощать в жизнь проект «Венера-Д». Ранее исследовать особенности планеты предполагалось вместе с NASA, но Москва расторгла сотрудничество, сообщает Интерфакс.

В социальных сетях посмеялись над планами Роскосмоса и его руководителя.

Также России посоветовали вернуться в реальность, и рекомендация касается не только космических программ.

Напомним, ранее NASA представило уникальную симуляцию заката на Венере. Это удалось, благодаря большой коллекции космических снимков, сделанных марсоходами.

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