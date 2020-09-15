27.95 / 28.16 32.95 / 33.41
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Рогозин назвал Венеру "русской планетой" и рассмешил сеть

17:13 15 сентября 2020
венера

У России новые территориальные претензии. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «Венера — это все-таки русская планета». Реплика прозвучала на вертолетной выставке в Москве. А пока Роскосмос строит фантастические планы, NASA опубликовало новые снимки Венеры.

Глава российской космической отрасли не скромничал: было объявлено, что Россия в будущем обязательно направит свою собственную миссию на Венеру. Кроме того, в РФ решили самостоятельно воплощать в жизнь проект «Венера-Д». Ранее исследовать особенности планеты предполагалось вместе с NASA, но Москва расторгла сотрудничество, сообщает Интерфакс.

В социальных сетях посмеялись над планами Роскосмоса и его руководителя.

Также России посоветовали вернуться в реальность, и рекомендация касается не только космических программ.

Напомним, ранее NASA представило уникальную симуляцию заката на Венере. Это удалось, благодаря большой коллекции космических снимков, сделанных марсоходами.

160

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Михаил Ефремов

У Михаила Ефремова появился новый адвокат

Задержание

Боевиков «ДНР» лишили поставок продовольствия на миллионы гривен

михаил жуков

Группа "Руки вверх" и та поддельная: в оккупированной Макеевке опозорились с концертом на день города

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Слава Каминская назвала причину неожиданного вылета из "Танців з зірками"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер