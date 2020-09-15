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Мир

Стало известно, вернется ли Навальный в Россию после отравления

16:28 15 сентября 2020
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подтвердил, что поправившись после тяжелейшего отравления, обязательно вернется в Россию. Ранее в Германии сообщили, что россиянин не обращался за политубежищем, а потому после выздоровления, скорее всего уедет на родину. Теперь подтверждение поступило и от команды Навального.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заверила, что Навальный вернется в РФ, а альтернативные варианты даже не обсуждались. «Мне странно, что кто-то мог думать иначе. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось», — написала помощница Навального в Twitter.

Напомним, Навальный с симптомами тяжелого отравления был госпитализирован в больницу Омска 20 августа. 22 августа из России пациента вывезли и поместили в немецкую клинику Charite. 14 сентября состояние Навального существенно улучшилось, он в сознании и может вставать. Пострадавшего отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

В Европе три лаборатории пришли к выводу, что агент, вызвавший тяжелое отравление, это вещество из группы «Новичок».

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