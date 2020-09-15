27.95 / 28.15 32.94 / 33.41
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

YouTube запускает «копию» TikTok

15:36 15 сентября 2020
Человек с телефоном

Вскоре после того, как в Instagram объявили о запуске нового сервиса для создания и обмена видеороликами (Instagram Reels) на замену попавшего под санкции в США ресурса TikTok, на аналогичный шаг пошли и в YouTube.

«Shorts — новый способ создания коротких видеороликов для авторов и художников, которые хотят снимать запоминающиеся видео, используя только свой мобильный телефон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время бета-тестирование YouTube Shorts запустят в Индии. Пользователям будут доступны несколько новых инструментов. Планируется, что в ближайшее время в сервис добавят новые функции и распространят его на большее число стран.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», китайская компания ByteDance выбрала компанию Oracle в качестве покупателя американского сегмента социальной сети TikTok.

Фото Dayron Villaverde с сайта Pixabay.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
ВСУ

Подрыв военных под Шумами: стало известно, кто пострадал

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук едва не утонул на глазах у матери

навальный

Стало известно, вернется ли Навальный в Россию после отравления

Принц Гарри и королева Елизавета

Принцу Гарри исполнилось 36 лет: королева Елизавета публично поздравила внука, подчеркнув его титул (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер