YouTube запускает «копию» TikTok

Вскоре после того, как в Instagram объявили о запуске нового сервиса для создания и обмена видеороликами (Instagram Reels) на замену попавшего под санкции в США ресурса TikTok, на аналогичный шаг пошли и в YouTube.

«Shorts — новый способ создания коротких видеороликов для авторов и художников, которые хотят снимать запоминающиеся видео, используя только свой мобильный телефон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время бета-тестирование YouTube Shorts запустят в Индии. Пользователям будут доступны несколько новых инструментов. Планируется, что в ближайшее время в сервис добавят новые функции и распространят его на большее число стран.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», китайская компания ByteDance выбрала компанию Oracle в качестве покупателя американского сегмента социальной сети TikTok.

Фото Dayron Villaverde с сайта Pixabay.

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