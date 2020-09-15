Румыния еще на месяц запретила въезд украинцам

Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса Румыния еще на месяц останется закрытой для иностранцев. Распространяется решение в том числе и на граждан Украины. Запрет на въезд был продлен 15 сентября и останется в силе до 15 октября.

О продлении жесткого режима на границе сообщило посольство Украины в Румынии.

Кроме ограничений на въезд, в Румынии оставлены в силе и другие карантинные запреты. Не разрешаются мероприятия, собирающие больше 100 человек. Если участников меньше ста, они могут провести митинг, шествие, другую акцию, но обязательно в маске, с дезинфекцией рук и с соблюдением дистанции. Масочный режим продолжает действовать в людных местах, в транспорте, в офисах.

Напомним, по последним данным, Румыния 11 сентября вновь была внесена в зеленый список украинского Минздрава. Это означает, что тем украинцам, кто возвращается домой из Румынии, нет необходимости соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

В августе 2020 года в Румынии решили ужесточить условия пребывания иностранцев.

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