Два года отказывал, а теперь дал денег: о чем договорились Путин и Лукашенко

В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Переговоры проходили не просто за закрытыми дверями, а с глазу на глаз. Продолжались они более четырех часов. Предмет обсуждения очевиден — ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. А вот что пообещали друг другу Путин и Лукашенко, остается только догадываться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу заявил, что никакие документы подписываться не будут. Не стоит ожидать и совместной пресс-конференции после окончания встречи.

Однако Путин и Лукашенко все же преподнесли сюрприз. Они вышли к журналистам до того, как сели за стол переговоров. И тут российский президент высказал несколько крайне важных тезисов, которые дают возможность понять, какую линию Кремль выработал для себя в отношении Минска.

Во-первых, Путин четко дал понять, что считает Александра Лукашенко легитимным президентом. Во-вторых, Москва по-прежнему не хочет открыто вмешиваться в ситуацию в Беларуси. «Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу», — сказал Путин. При этом ни он сам, ни Лукашенко даже не упомянули о массовых случаях применения силы к мирным демонстрантам, сотнях арестов и задержаний, пытках в белорусских СИЗО.

Лукашенко вновь заявил о неких внешних силах, которые руководят оппозицией. «Ну, мы продемонстрировали свою решимость, что, если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства», — сказал он.

При этом Песков, отвечая на вопросы журналистов после завершения переговоров, подчеркнул, что «Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации». Однако военное сотрудничество двух стран продолжается в полной мере.

В-третьих, Путин, похоже, подталкивает Лукашенко к скорейшему внесению изменений в конституцию. Оппозиция может расценить это как свою промежуточную победу, поскольку действующий президент Беларуси выразил согласие на проведение досрочных выборов, но только после конституционной реформы. «Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», — отметил Путин.

Наконец, в-четвертых, российский лидер заявил о выделении Беларуси кредита на полтора миллиарда долларов. Путин и Лукашенко уже поручили своим министрам финансов проработать детали. Очевидно, что эти деньги являются реструктуризацией старых долгов Минска перед Москвой. Однако последние два года Путин в этом регулярно отказывал Лукашенко. А теперь решил деньги дать. Безусловно, вернувшись в Беларусь, Лукашенко может сказать не только простым гражданам, но и своему ближайшему окружению, мол, видите, в меня все еще верят, деньги дают, все в порядке.

Еще одно такое важное обещание озвучил Песков. Якобы Беларусь первой из иностранных государств получит российскую вакцину против коронавируса.

Светлана Тихановская, которую ряд стран объявили победительницей президентских выборов 9 августа, выразила сожаление в связи с тем, что Путин решил «вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом». «Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах», — заявила Тихановская.

Во вторник, 15 сентября, американская газета The Washington Post опубликовала статью, которую Светлана написала специально для этого издания. «Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — лишь вопрос времени», — заявила Тихановская.

Белорусская оппозиция, по ее словам, делает ставку на массовые мирные протесты и не намерена отказываться от этой стратегии. «Мы отказываемся прибегать к насилию. Многие задаются вопросом о том, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы будем продолжать наши массовые демонстрации. Еженедельные воскресные марши с участием сотен тысяч людей уже стали нормой», — подчеркнула Тихановская.

Кроме того, оппозиция намерена продолжать бойкот госаппарата. Она призывает частные компании отказываться от платежей государству и закупок продукции, производимой госпредприятиями. Тихановская напомнила, что налоги поступают в бюджет, из которого оплачиваются силовые структуры, разгоняющие мирных демонстрантов и подвергающих арестованных пыткам.

Она также призвала мировое сообщество не иметь дела с Александром Лукашенко, предупредив, что будущее правительство Беларуси может не признать договоров, заключенных нынешними властями республики. «Мы предупреждаем, что все соглашения с нынешним незаконным режимом в Беларуси заключаются другими государствами на свой страх и риск, и мы не можем гарантировать, что будущее законное и свободно избранное правительство будет выполнять эти соглашения», — указала Тихановская.

Это в полной мере относится и к кредиту, который Путин пообещал Лукашенко 14 сентября.

«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим — колосс на глиняных ногах. То, что, казалось, будет существовать вечно, рухнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, — это сплотиться. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас победу, но он не добьется успеха», — такими словами завершила Светлана Тихановская свою статью.

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