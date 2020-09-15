ЕС не признает Лукашенко, а Кремль считает легитимным: против Беларуси введут новые санкции

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель назвал дату введения санкций в отношении чиновников из Беларуси.

Как сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк, санкции должны утвердить 24−25 сентября. Он также привел слова Борреля, заявившего, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Тем временем украинский журналист Роман Цимбалюк опубликовал ответ пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопрос о протестах в Беларуси, заявив, что для России Александр Лукашенко — легитимный.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кипр блокировал принятие санкций Евросоюза в отношении руководителей Беларуси, ответственных за репрессии в отношении протестующих, требуя от ЕС ввести ограничения в отношении Турции из-за добычи ею газа в Восточном Средиземноморье.

Фото с сайта президента Беларуси.

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