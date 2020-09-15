27.89 / 28.10 32.88 / 33.33
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

ЕС не признает Лукашенко, а Кремль считает легитимным: против Беларуси введут новые санкции

12:25 15 сентября 2020
Лукашенко прилетел к Путину

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель назвал дату введения санкций в отношении чиновников из Беларуси.

Как сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк, санкции должны утвердить 24−25 сентября. Он также привел слова Борреля, заявившего, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Тем временем украинский журналист Роман Цимбалюк опубликовал ответ пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопрос о протестах в Беларуси, заявив, что для России Александр Лукашенко — легитимный.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кипр блокировал принятие санкций Евросоюза в отношении руководителей Беларуси, ответственных за репрессии в отношении протестующих, требуя от ЕС ввести ограничения в отношении Турции из-за добычи ею газа в Восточном Средиземноморье.

Фото с сайта президента Беларуси.

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зои Паркер

Порнозвезда умерла в 24 года – вскоре после того, как решила уйти из индустрии и начать новую жизнь

подпись документов

Банки могут требовать от украинцев доказать законность происхождения средств на счету

яд

У Путина отреклись от "новичка", но в версию Кремля не поверили даже в России

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Слава Каминская назвала причину неожиданного вылета из "Танців з зірками"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер