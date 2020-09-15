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Мир

Штирлиц провалился: Трамп опозорился, использовав для рекламы российское оружие

11:32 15 сентября 2020
Трамп

Использование штабом президента США Дональда Трампа предвыборных рекламных плакатов, на которых изображены российские самолеты, а в руках одного из солдат российский автомат, вызвало неоднозначную реакцию сети.

Американский и российский специалисты подтвердили, что на плакатах штаба Трампа были изображены российские Миг-29 и автомат АК-74.

Российский Миг-29 был разработан во время холодной войны для противодействия американским F-15 и F-16. Это основной истребитель на вооружении России.

Реклама в США транслировалась с 8 по 12 сентября за два месяца до президентских выборов.

В сети потроллили президента США, назвав его «Штирлицем перед провалом» и отметив, что «дизайнеры рекламы награждены орденами мужества».

Напомним, президента США Дональда Трампа давно подозревают в симпатиях к главе Кремля Владимиру Путину. Он неоднократно демонстрировал это, о чем говорили люди близкие к американскому президенту. Возможно, как утверждают анонимные источники, у Владимира Путина есть компромат на Дональда Трампа.

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