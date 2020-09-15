Принцу Гарри, который вместе со своей 39-летней женой Меган Маркл, окончательно «развелся» с Британией, вернув в казну долг за ремонт их дома в Виндзоре, 15 сентября исполнилось 36 лет. Именно в этом возрасте в автокатастрофе погибла его мать принцесса Диана.

В связи с этим событием Елизавета II публично поздравила внука на официальных страницах королевской семьи в соцсетях — несмотря на то, что Гарри и Меган больше не выполняют никаких официальных обязанностей в рамках института монархии и ведут теперь самостоятельную жизнь на родине Маркл — в США.

Ее Величество опубликовала их с Гарри совместное фото, сделанное на приеме в Букингемском дворце в 2017 году — еще до его женитьбы на Меган.

«Желаем очень счастливого дня рождения герцогу Сассекскому», — гласит подпись к этой фотографии. Британская пресса обратила внимание на то, что королева при этом использовала титул Гарри — хотя ранее запретила супругам использоваться бренд Sussex Royal. Гарри и Меган формально сохранили титулы Их Королевских Высочеств, но пообещали больше ими не пользоваться. Герцогские титулы остались при них. При этом в Британии все громче звучат голоса в пользу того, чтобы лишить сбежавших в Америку герцога и герцогиню всех их званий.

Wishing The Duke of Sussex a very happy birthday!

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The Queen and The Duke during a Queens Young Leaders reception at Buckingham Palace in 2017. pic.twitter.com/M992gwGfjE — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2020

Аналогичное поздравление появилось на страницах отца Гарри принца Чарльза и его жены Камиллы.

Wishing a very happy birthday to The Duke of Sussex today! pic.twitter.com/a3PZGhX41H — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) September 15, 2020

Старший брат Гарри Уильям и его жена Кейт Миддлтон поздравили родственника, обратившись к нему «принц Гарри». Отношения братьев испортились после его свадьбы с Меган Маркл. К поздравлению герцог и герцогиня Кембриджские приложили фото более счастливых дней, датированное 2017 годом — на котором они все трое принимают участие в забеге на тренировке марафонцев. Причем Гарри обгоняет Уильяма и Кейт.

Wishing a very happy birthday to Prince Harry today! pic.twitter.com/Y8BDRzixGs — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 15, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл и принц Гарри будут получать по миллиону долларов за каждое публичное выступление.

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