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Принцу Гарри исполнилось 36 лет: королева Елизавета публично поздравила внука, подчеркнув его титул (фото)

11:00 15 сентября 2020
Принц Гарри и королева Елизавета

Принцу Гарри, который вместе со своей 39-летней женой Меган Маркл, окончательно «развелся» с Британией, вернув в казну долг за ремонт их дома в Виндзоре, 15 сентября исполнилось 36 лет. Именно в этом возрасте в автокатастрофе погибла его мать принцесса Диана.

В связи с этим событием Елизавета II публично поздравила внука на официальных страницах королевской семьи в соцсетях — несмотря на то, что Гарри и Меган больше не выполняют никаких официальных обязанностей в рамках института монархии и ведут теперь самостоятельную жизнь на родине Маркл — в США.
Ее Величество опубликовала их с Гарри совместное фото, сделанное на приеме в Букингемском дворце в 2017 году — еще до его женитьбы на Меган.

«Желаем очень счастливого дня рождения герцогу Сассекскому», — гласит подпись к этой фотографии. Британская пресса обратила внимание на то, что королева при этом использовала титул Гарри — хотя ранее запретила супругам использоваться бренд Sussex Royal. Гарри и Меган формально сохранили титулы Их Королевских Высочеств, но пообещали больше ими не пользоваться. Герцогские титулы остались при них. При этом в Британии все громче звучат голоса в пользу того, чтобы лишить сбежавших в Америку герцога и герцогиню всех их званий.

Аналогичное поздравление появилось на страницах отца Гарри принца Чарльза и его жены Камиллы. 

 

Старший брат Гарри Уильям и его жена Кейт Миддлтон поздравили родственника, обратившись к нему «принц Гарри». Отношения братьев испортились после его свадьбы с Меган Маркл. К поздравлению герцог и герцогиня Кембриджские приложили фото более счастливых дней, датированное 2017 годом — на котором они все трое принимают участие в забеге на тренировке марафонцев. Причем Гарри обгоняет Уильяма и Кейт.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл и принц Гарри будут получать по миллиону долларов за каждое публичное выступление.

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