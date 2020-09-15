Вышедший из комы Навальный отказался от помощи России

Оппозиционер Алексей Навальный, который после выздоровления намерен вернуться в Россию, отказался сотрудничать с российской стороной на запрос Москвы в Германию о предоставлении правовой помощи.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.

«Он полностью осведомлен о своем состоянии, полностью осознает, что произошло и где он находится», — цитирует DW слова собеседника издания.

Разговор состоялся через несколько часов после того, как лаборатории Франции и Швеции подтвердили выводы бундесвера об отравлении политика нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок».

Напомним, три европейские лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Президент Франции Эммануэль Макрон прямо заявил об этом в телефонном разговоре президенту РФ Владимиру Путину.

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