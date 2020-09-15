«Поза не элегантная»: специалисты по языку тела провели анализ встречи Путина и Лукашенко

Встреча лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи длилась в формате тет-а-тет больше четырех часов.

Совместной конференции по итогу переговоров не было, поэтому, о чем шла речь на переговорах сейчас только предполагают политологи. При этом некоторые из них попытались по языку тела сделать анализ поведения Алесандра Лукашенко на встрече.

Об этом пишет сайт телеканала 360.

В первую очередь специалистам бросается в глаза образ белорусского лидера Александра Лукашенко. По словам президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбины Холговой, поза главы Белоруссии в ходе переговоров была неэлегантной и «недостойной президента страны».

«Поза неэлегантная, поза недостойная президента страны», — сказала Холгова. Она отметила, что сидеть нужно прямо, колени должны смотреть прямо, одна стопа может быть чуть ближе к телу, другая — чуть дальше. При этом Холгова добавила, что поза Лукашенко действительно вызывает некоторые вопросы, но интерпретировать, что она означает, трудно сказать, так как не исключено, что это просто привычка сидеть в такой позе.

«Лукашенко понял, что… если он действительно собирается оставаться в должности главы республики Беларусь, то ему придется выстраивать взаимоотношения именно с Российской Федерацией», — считает политолог Наталья Елисеева.

По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, Москва пытается влиять на Лукашенко, чтобы он скорее принял конституцию и провел досрочные выборы.

Информационный ресурс напоминает, что встреча в Сочи стала первой зарубежной поездкой Лукашенко после того, как он 9 августа переизбрался на пост президента, а по стране прошла волна протестов. До этого он общался со своим российским коллегой четыре раза по телефону.

Сразу после встречи было заявлено, что Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов. Также Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину против коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время встречи в Сочи президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пришли к общему мнению, что резерв российских силовиков, которых Кремль держит на границе с Беларусью, вернется на место своей постоянной дислокации.

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