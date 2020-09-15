На фоне продолжающихся в Беларуси протестов, которые могут вылиться в местный Майдан, власти, похоже, решили задействовать все доступные им методы влияния на граждан.

Так, представитель Генеральной прокуратуры страны Алексей Подвойский заявил в эфире одного из телеканалов, что родителей несовершеннолетних детей будут наказывать за участие их чад в акциях протеста. При этом в качестве мер воздействия предполагают применять как штрафы, так и изъятие ребенка из семьи, если органы опеки поставят вопрос о социально опасном положении ребенка.

Об этом пишет Настоящее Время.

По словам Подвойского, участие подростка старше 16 лет в несанкционированных акциях наказывается штрафом, но появление на акции ребенка помладше предусматривает ответственность родителей по статье 9.4 КоАП («Невыполнение обязанностей по воспитанию детей»).

Алексей Подвойский сообщил, что с родителями, которые взяли с собой детей на акции, проводятся беседы и выносятся официальные предупреждения, но в некоторых случаях органы опеки могут поставить вопрос о социально опасном положении ребенка.

Изъятие ребенка из семьи, как сказал он, в некоторых случаях возможно. По его словам, согласно постановлению № 22 Совета министров Беларуси, декрету № 18 и Кодексу о браке и семье, в подобном случае положение ребенка может быть признано социально опасным, поэтому ребенка могут изъять из семьи и поместить в приют или замещающую семью на срок до полугода.

Издание отмечает, что ранее член президиума Координационного совета, юрист Максим Знак рассказывал, что родителей в некоторых школах и детских садах предупреждают, что за участие в массовых акциях семьи могут признать неблагополучными и фактически изъять детей.

«Таким образом, право на участие в мирных акциях внезапно превращается не только в преступление, но и в подтверждение аморальности родителя, что создает угрозу для детей. Это за гранью», — говорил юрист.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 14 сентября, в Сочи проходила встреча президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. В ее ходе Путин заявил, что Кремль рассматривает Беларусь, как ближайшего союзника, и Россия — это самый крупный инвестор в белорусскую экономику. При этом он отметил, что белорусы должны сами, без подсказок извне разобраться в сложившейся в стране ситуации.

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