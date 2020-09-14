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Мир

Город в России атаковали полчища насекомых: впечатляющее видео

16:03 14 сентября 2020
златоглазки в Красноярске

На российский Красноярск обрушились целые тучи зеленых мошек. Весной популярный парк Днепра атаковали гусеницы.

Рои зеленых и белых мошек видели в сибирском Красноярске на дорогах, автомобилях, автобусах, домах.

Местные жители в соцсетях пишут, что на улицах пешеходам приходится отбиваться от летающих роев. У автомобилистов видимость минимальная. Зеленые и белые островки были даже на дорогах, говорится в сюжете «Енисей.ТВ».

Некоторые предположили, что это тля. Как пояснили специалисты, больше всего в город слетелось златоглазок. Эти насекомые часто обитают в городах. Во взрослом состоянии златоглазки питаются пыльцой, нектаром или падалью, а вот их личинки охотятся на более мелких насекомых.

Специалисты по насекомым считают, что появились златоглазки, как и большинство аномалий этого года, из-за теплой зимы, весны, жаркого лета теплого сентября. Из-за достаточного количества еды, насекомых стало намного больше, чем обычно.

Когда наступят холода, большинство насекомых погибнут либо уйдут на зимовку. А если вдруг снова станет теплее, возможно всплески разных видов насекомых еще будут, считают биологи.

Напомним, прошлым летом в Сочи деревья были атакованы личинками американской бабочки. А перед этим в городе появились огромные летающие тараканы.

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