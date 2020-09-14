У истории с выигрышем в лотерею 74 млн долларов оказался счастливый конец

Ряд британских СМИ сообщил о том, что джекпот в лотерею EuroMillions, который был сорван в Британии 17 марта, остался невостребованным. Победитель якобы не предъявил официально на него свои права до истечения крайнего срока получения выигрыша — полуночи с 13 на 14 сентября.

Однако выяснилось, что СМИ поспешили. Теперь, как пишет издание The Sun, стало известно, что 58 миллионов фунтов (почти 74 миллиона долларов) все же достанутся счастливчику из Шотландии. Он успел заявить о себе буквально за считанные часы до «точки невозврата». В противном случае все деньги были бы переданы на благотворительность.

Сейчас организаторы лотереи заняты выплатой выигрыша. Какие-либо детали о новоиспеченном миллионере пока что не сообщаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американец выиграл в лотерею четыре миллиона долларов — во второй раз за три года.

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