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Мир

Звезда TikTok Оля Тыква сбежала из России

15:36 14 сентября 2020
Оля Тыква

14-летняя россиянка Оля Тыква, чей видеоролик в TikTok, посвященный поддержке ЛГБТ-сообщества собрал множество просмотров, покинула территорию России из-за угроз. Ранее заслуженный мастер спорта РФ Евгений Кафельников заявлял о намерении покинуть страну.

Как сообщает «База», Оля Тыква, на аккаунт которой подписаны около 700 тысяч интернет-пользователей, начала получать угрозы в своей адрес после публикации видео «Привет, я подсяду?».

В ролике девушка, разговаривая якобы с попутчиком, отвечает на вопросы о феминизме, домашнем насилии, людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В конце разговора, когда воображаемый попутчик начинает обвинять ее в пропаганде, девушка говорит: «Я не пропагандирую, ты просто сам спросил у меня. Ясно, я сумасшедшая, как и все. Ладно, извини, что потревожила, я отсяду».

Сообщается, что после появления видео личные данные Оли Тыквы начало распространять радикальное сообщество «Мужское государство». Теперь девушка и ее родители находятся за границей. Они бояться возвращаться в Москву.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший народный депутат Украины Дмитрий Святаш перебрался в Россию, где уже получил согласование на получение российского гражданства.

Фото — скриншот.

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