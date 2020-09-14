На турецком курорте разразился скандал с изнасилованием школьницы

В турецкой Анталье полиция расследует изнасилование несовершеннолетней россиянки Алены Сметаниной официантом 5-звездочного отеля. Напомним, жертвой изнасилования в египетском Шарм-эль-Шейхе могла стать пятилетняя жительница Сум.

Как сообщает турецкий интернет-ресурс Hürriyet, в жандармерию и в Генеральную прокуратуру Антальи обратилась мать пострадавшей, которая также заручилась поддержкой российского консула.

В свою очередь в гостинице заявляют, что девушка заявила об изнасиловании после того, как официант застал ее целующейся с другим мужчиной.

«Обвиняемый официант работает с нами четыре года. Он видел, как наша русская девушка целуется с другим отдыхающим. Наш ночной менеджер увидел, как девушка целуется. Девушка остановила нашего официанта, проходящего перед ее комнатой, и сказала: „Не говори моей маме“. Претензия возникла после этого диалога», — рассказала журналисту генеральный директор отеля Фатма Доган.

Тем временем подозреваемый Д., заключенный под стражу, был освобожден в зале суда. Однако расследование происшествия продолжается.

Напомним, ранее в Сумах произошло резонасное изнасилование 9-летней девочки в Сумах, после которого оказалось, что насильник подозревается в совершении целого ряда подобных преступлений.

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