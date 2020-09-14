Победитель лотереи на 74 млн долларов всего лишился

Победитель лотереи Евромиллионы (EuroMillions) лишился права на свой выигрыш. 14 марта был проведен розыгрыш, после которого стало известно, что некто, проживающий в округе Саут-Эршир в Шотландии, выиграл в межнациональную лотерею почти 58 миллионов фунтов (примерно 74 миллиона долларов).

В апреле победитель, чья личность не разглашается, подал предварительную заявку на свой приз. Ему необходимо было явиться в офис лично и оформить все, как полагается. Процесс проверки и подтверждения выигрыша проводится очень тщательно. После его окончания победитель решает, желает ли он объявить свое имя публике или хочет сохранить инкогнито.

Крайний срок получения выигрыша истекал в полночь в ночь с воскресенья, 13 сентября, на понедельник. Однако, как сообщает газета The Sun, неизвестный или же неизвестная так и не объявился. Теперь он потерял свои деньги на всегда — они будут переданы в британские благотворительные фонды.

Это уже 11-й джекпот в Британии, оставшийся невостребованным. Но при этом самый крупный из всех. До сих пор максимальная сумма «отказных» джекпотов составляла миллион фунтов.

Обладателями крупнейшего джекпота в истории «Евромиллионов» из Шотландии были Колин и Крис Вейр — жители города Ларгс в Эйршире. Их выигрыш составил 161 миллион фунтов (около 207 миллиона долларов). В декабре прошлого года, как писали «ФАКТЫ», Колин скончался в возрасте 71 года. К этому времени они с Крис уже состояли в разводе.

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