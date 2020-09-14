В России применяются беспрецедентные технологии контроля и мониторинга за политически активными гражданами, которые уже превратили многомиллионную страну в цифровой концлагерь. Напомним, в начале сентября Facebook и Twitter заблокировали сети троллей «повара Путина».

В интервью «ГОРДОН» американский IT-бизнесмен, глава Pi5 Cloud Майкл Талан констатировал, что руководство РФ поставило перед своими IT-службами прямую задачу по созданию инструментов по контролю за трафиком в интернете, чтобы власть имела возможность читать весь трафик в сети, и эта задача была решена грязными методами, используемыми черными хакерами на службе у Кремля.

В мире технология получила название «суверенный интернет» и «закон Яровой».

«Таким образом, теперь в тот момент, когда вы, находясь в России, открываете браузер и устанавливаете соединение с сервером (например, заходите в Google или Facebook), происходит не одно соединение „пользователь — сервер“, как в цивилизованных странах, а два: „пользователь — посредник — сервер“, — говорит Майкл Талан. — То есть сначала ваш компьютер или гаджет соединяется с тем самым российским сервером „суверенного интернета“ и лишь после сервер открывает Google или Facebook».

По его словам, реализовать эту технологию удалось с помощью подменного SSL-сертификата, встроенного в веб-браузер.

Талан напомнил, что закон о так называемом «суверенном интернете», принятый в Госдуме, заставляет всех интернет-провайдеров, работающих на территории России, закупать и ставить у себя специальное оборудование. Что внутри этого оборудования, официально неизвестно, но все соединения в интернете идут исключительно через него.

«Самое страшное, что на этих серверах остаются все ваши логины и пароли. Ведь трафик, когда вы устанавливаете соединение — например, с Gmail.com — зашифрован, иначе любой в интернете сможет читать вашу почту. Само соединение зашифровано, и это очень важно. Теперь эта „проблема“ в России решена: на уровне интернет-провайдеров стоит оборудование, которое сначала расшифровывает весь трафик, читает его и сохраняет, потом шифрует обратно и отправляет в те же США, где расположено много популярных сайтов», — разъяснил специалист.

Что же касается Telegram, то он был нормальным мессенджером, говорит Талан. Однако его разработчик Павел Дуров фактически отдал его Кремлю со всеми данными всех пользователей.

«Я убежден в этом на 100%. Так что если в Украине вы до сих пор используете Telegram, я вас призываю: удалите оттуда всю переписку и закройте аккаунт, потому что сейчас Telegram — это инструмент Кремля», — обратился американский IT-бизнесмен к украинцам.

Напомним, в конце августа в США арестовали российского кибершпиона, который готовил атаку на завод Tesla.

214

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter