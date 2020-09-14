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Мир

У Меркель получили новые доказательства отравления Навального «Новичком»

11:42 14 сентября 2020
Отравление Навального

Еще две не зависимые друг от друга международные лаборатории заявили, что причиной отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального было нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он также напомнил, что первой факт отравления доказала специальная лаборатория Бундесвера.

Напомним, бывший сотрудник российского Государственного НИИ органической химии и технологии Владимир Углев, который был одним из разработчиков ядовитых веществ класса «Новичок», считает, что доза смертельно опасного нервно-паралитического яда, которую подсыпали в чай российскому оппозиционеру Алексею Навальному, была очень точно рассчитана, а само отравляющее вещество было модифицировано и рассчитано на замедленное действие.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политику оказали первую помощь, а 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В настоящее время Навального уже вывели из комы, в которой он находился 19 дней.

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