У Меркель получили новые доказательства отравления Навального «Новичком»

Еще две не зависимые друг от друга международные лаборатории заявили, что причиной отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального было нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он также напомнил, что первой факт отравления доказала специальная лаборатория Бундесвера.

Erklärung zum Fall #Nawalny: Die Bundesregierung hat die @OPCW in die Analyse von Beweismitteln einbezogen. Außerdem haben zwei weitere internationale Labore den Nachweis eines Nervenkampstoffes aus der Nowitschok-Gruppe als Ursache der Vergiftung erbracht. pic.twitter.com/oCZ0SAqyzV — Steffen Seibert (@RegSprecher) September 14, 2020

Напомним, бывший сотрудник российского Государственного НИИ органической химии и технологии Владимир Углев, который был одним из разработчиков ядовитых веществ класса «Новичок», считает, что доза смертельно опасного нервно-паралитического яда, которую подсыпали в чай российскому оппозиционеру Алексею Навальному, была очень точно рассчитана, а само отравляющее вещество было модифицировано и рассчитано на замедленное действие.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политику оказали первую помощь, а 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В настоящее время Навального уже вывели из комы, в которой он находился 19 дней.



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