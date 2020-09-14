Назван следующий премьер Японии

Заявившего об уходе в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ на этом посту может сменить Ёсихидэ Суга, избранный японской правящей партией своим лидером.

Как сообщает «ВВС», 71-летний политик занимает пост главного секретаря кабинета министров и считается близким союзником Синдзо Абэ. В Японии ожидают, что господин Суга станет преемником и продолжит политику уходящего в отставку премьера до выборов, назначенных на 2021 год.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», причиной ухода Синдзо Абэ с поста премьера является состояние здоровья — политик много лет борется с хроническим язвенным колитом. В 2007 году он по этой же причине уже уходил в отставку, однако вновь возглавил правительство Японии в конце 2012 года.

Фото из Википедии.

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