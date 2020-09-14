В США назвали компанию, которая выкупит акции американского сегмента TikTok

Китайская компания ByteDance выбрала компанию Oracle в качестве покупателя американского сегмента социальной сети TikTok, в которой украинские блогеры научились поднимать очень неплохие суммы в долларах.

Об этом со ссылкой на источник в воскресенье сообщило агентство Reuters.

По его данным, китайской компании потребуется одобрение потенциальной сделки со стороны правительств США и КНР.

В свою очередь, корпорация Microsoft информировала, что ByteDance отказалась продавать ей американское подразделение TikTok.

Ранее в воскресенье газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что ByteDance не намерена продавать какой-либо из американских компаний алгоритм приложения TikTok. По данным источника издания, ByteDance уведомила власти США и потенциальных покупателей о своем решении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что супертяжеловес Александр Усик поддался мировым трендам и завел собственный аккаунт в популярном сервисе для создания коротких шуточных видео TikTok.

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