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Мир

Печальный рекорд: в ВОЗ назвали количество новых заражений COVID-19 в мире

3:20 14 сентября 2020
Медики коронавирус

Повторное введение Израилем полного карантина стало отражением грустной тенденции последних дней: количество инфицирований коронавирусом во всем мире увеличивается, несмотря на попытки правительств поставить заслон на пути этому процессу.

Так, по состоянию на 13 сентября во всем мире количество инфицированных коронавирусной инфекцией увеличилось на 307 тыс. 930 человек, сообщают на сайте ВОЗ.

В тройке лидеров остаются Индия — 94,3 тыс. новых случаев заражения, США — 45,5 тыс. случаев и Бразилия — 43,7 тыс.

Таким образом, глобальное число пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, достигло 28 млн 637 тыс. 952 человек. При этом 917 тыс. 417 людей умерли от опасного недуга.

Прошлый антирекорд по приросту новых больных зарегистрировали 6 сентября. Тогда заражение диагностировали у 304,6 тыс. человек.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 2 тыс. 476 человек, были госпитализированы 338 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 30 летальных случаев. За все время пандемии COVID-19 заболели 154 тыс. 335 украинцев. Киев перешел из «желтой» зоны карантина в «оранжевую». С 14 октября начинают действовать дополнительные ограничения. Столичные школы переходят на обучение в условиях «оранжевой» зоны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в воскресенье, 13 сентября, после длительного лечения от коронавируса умер главный педиатр Львова Богдан Остальский. Ему было 60 лет, медик долгое время работал в управлении здравоохранения Львовского городского совета.

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