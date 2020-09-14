"Нужна смелость": премьер Польши Мазовецкий призвал свернуть работы по "Северному потоку – 2"

Попытка отравить оппозиционного лидера Алексея Навального доказывает, что конструктивный диалог с Россией невозможен, и наиболее рациональным подходом со стороны Германии является отказ от проекта «Северный поток — 2».

Об этом написал в своей колонке для немецкого издания FAZ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, газопровод «подрывает энергетическую политику Евросоюза изнутри»: Россия под прикрытием экономического сотрудничества приобретает влияние на поведение одной из наиболее важных стран ЕС и НАТО — Германии.

Невозможно вести конструктивный диалог с государством, которое нарушает международные стандарты и нормы международного права, продолжил Моравецкий.

По мнению премьера, единственный рациональный выход — «сдать в архив проект «Северный поток — 2».

Мазовецкий уверен, что газопровод уже слишком дорого обошелся для авторитета и безопасности Европы. Он считает, что Москва изменит свою политику только в том случае, если лишится пространства для реализации экономических проектов, позволяющих ей держать страны континента под контролем.

Евросоюзу нужны смелость и лидерство, а не «снисходительность к агрессивным действиям Москвы», резюмировал Моравецкий.

Напомним, что «Северный поток — 2» — газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута — более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта — около € 9,9 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток — 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству «Северного потока — 2» и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. «Газпром» заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после недавнего визита в Польшу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, где главы внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали угрожающий энергетической безопасности российский газопровод «Северный поток 2», польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых (более 48 млн евро).

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