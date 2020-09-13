Хроники коронавируса: Израиль стал первой страной, которая вводит повторно полный карантин

В воскресенье. 13 сентября, правительство Израиля после семичасовой жаркой дискуссии приняло решение о введении повторного жесткого карантина на территории всей страны. Локдаун вступит в действие с 14:00 по киевскому времени 18 сентября. Будут на три недели закрыты все школы и детские сады, рестораны и кафе, развлекательные центры и кинотеатры, торговые центры. Работать разрешено только продуктовым магазинам, аптекам и медицинским учреждениям. Граждане смогут отдаляться от своих домов не более чем на 500 метров. Запретят собрания более 20 человек на улице и более 10 человек в закрытых помещениях.

За столь жесткие меры проголосовало большинство членов кабинета. Премьер-министр Биньямин Нетаняху подчеркнул, что руководители клиник «подняли красные флаги», и это стало главной причиной введения повторного локдауна. «Наша цель — остановить рост новых случаев заражения», — сказал глава израильского правительства.

На протяжении последней недели в Израиле четыре дня подряд были зафиксированы рекордные показатели роста заражений коронавирусом. В частности, 12 сентября около 4 тысяч тестов оказались положительными.

Общее число зараженных в Израиле с начала пандемии по состоянию на вечер 13 сентября составило 153 тысячи 759 человек. Скончались 1 108 больных. Активными остаются более 38 тысяч случаев, причем в критическом состоянии находятся 513 пациентов.

Израиль занимает 25-е место в мире по числу инфицированных коронавирусом. Украина находится на 24-м месте. В нашей стране по состоянию на 13 сентября была выявлено 154 тысячи 335 зараженных. Превосходим мы Израиль и по суточному приросту (2 476 случаев), и по числу умерших (3 178 смертей). В Украине активными остаются 82 тысячи 264 случая. В критическом состоянии находятся 177 пациентов, и это единственный показатель, который в Израиле выше, чем в Украине.

В воскресенье, 13 сентября, общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку в 29 миллионов человек. Если быть точным — 29 миллионов 121 тысяча 415 случаев заражения. Скончались за время пандемии более 927 тысяч больных. Выздоровели почти 21 миллион пациентов. Уровень смертности составляет 4%.

Лидером по ежедневному приросту инфицированных уже несколько дней остается Индия — почти 100 тысяч человек за сутки! Всего в Индии выявлено 4 миллиона 845 тысяч случаев. Скончались 79 тысяч 754 больных.

Первое место по общему числу инфицированных сохраняют за собой США — 6 миллионов 701 тысяча человек. Скончались 198 тысяч 370 больных, самый высокий показатель в мире. Тем не менее, именно Израиль первым в мире решился на повторный локдаун.

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