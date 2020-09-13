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«Постановочное шоу с судьями»: опубликованы последние слова казненного иранского спортсмена

22:32 13 сентября 2020
Навид Афкари

Последние слова 27-летнего чемпиона Ирана по греко-римской борьбе Навида Афкари, которого приговорили к смертной казни через повешение, попали в организацию по защите прав человека.

Как сообщает OBOZREVATEL, это послание спортсмен оставил для жителей свой страны за несколько дней до смерти.

«Скажите всем, что в XXI веке, со всеми разговорами о правах человека и декларациями в ООН, казнили невинного человека. Если это произойдет, знайте, что вы казнили невиновного человека, который сражался и прикладывал все усилия, чтобы его услышали. Но никто и не хотел слушать. С первого дня моего ареста я и моя семья участвовали в постановочном шоу с судьями. Спектакль, в котором мы стали их марионетками, закончился. Помните, что единственная сила, которая у нас есть — это сила голоса свободолюбивых людей», — зафиксировано на записи.

«Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари», — написали в Международном олимпийском комитете и заявили, что шокированы казнью спортсмена, к которой его приговорили за участие в антиправительственных митингах.

«Казнь Навида Афкари иранским режимом — это порочный и жестокий акт. Мы осуждаем это самым решительным образом. Это возмутительное посягательство на человеческое достоинство даже по мерзким стандартам этого режима. Голоса иранского народа не будут заглушены», — написал госсексретарь США Майк Помпео в Twitter.

Ранее 23-летняя иранская спортсменка стала первой жертвой COVID-19 в мировом футболе.

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