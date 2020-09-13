Политзаключенного Виталия Шклярова могли преднамеренно заразить COVID-19

8 сентября у известного белорусского политзаключенного Виталия Шклярова, который находится в СИЗО Минска, поднялась высокая температура, начался кашель и озноб. Однако ему не только отказали в проведении теста на COVID-19, флюорографии, но и в обследовании в целом. Об этом рассказал адвокат политзаключенного Антон Гашинский, сообщает российское ИА РБК.

«8 сентября Виталию Шклярову внезапно стало плохо. У него появился кашель, озноб и жар. Врач осмотрел его только через три дня. Несмотря на его просьбы, в госпитализации ему было отказано, и был предписан постельный режим. Также Виталию было отказано в проведении теста на COVID-19 и флюорографии. Только после того, как состояние Виталия стало критическим, ему дали Ибупрофен. Отмечу, что ему отказываются делать любые обследования, хотя на территории СИЗО есть республиканская больница, которая оборудована всем необходимым…», — рассказал адвокат.

Адвокат также добавил, что, по мнению Шклярова, руководство СИЗО по распоряжению вышестоящих чиновников режима Лукашенко могло намеренно заразить его COVID-19, ведь у него постоянно сменялись сокамерники.

Гашинский рассказал, что у Шклярова сломан палец. Однако его подзащитный отказывается рассказывать, откуда у него перелом.

«Не могу сказать, как это произошло, поскольку Виталий был очень испуган, а на вопрос о переломе пальца он терялся и говорил, что расскажет потом. Отмечу, что руководство СИЗО знает о том, что у Шклярова перелом, но не делает ровным счетом, ничего», — добавил адвокат.

Напомним, власти Беларуси задержали известного оппозиционного политика Сергея Тихановского, а позже и политконсультанта Виталия Шклярова.

Как пишет РБК, им вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть «последнего диктатора Европы» за публичную критику действий Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году. Он женат на сотруднице дипкорпуса Государственного департамента и является гражданином США и Беларуси.

В ходе Специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган от имени страны призвал белорусские власти освободить Виталия Шклярова. С таким же заявлением позже выступил госсекретарь США Майк Помпео. Позже Шкляров из СИЗО передал еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились.

Фото day.gudkov.ru

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