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Мир

Число жертв масштабных пожаров в США достигло трех десятков (видео)

9:38 13 сентября 2020
Пожары

На западном побережье США, где продолжают бушевать масштабные пожары, погибли как минимум 28 человек. Больше всего пострадала Калифорния. Там погибли 19 человек. Еще восемь человек погибли в штате Вашингтон, один человек погиб в Орегоне. Среди погибших есть дети.

Данные сервиса AirNow, осуществляющего мониторинг качества воздуха, свидетельствуют о том, что на большей части Калифорнии, Орегона, Вашингтона и в некоторых районах Айдахо воздух из-за дыма может быть опасен для здоровья. Утром 12 сентября более прохладный, влажный воздух позволил пожарным несколько сдержать распространение огня, сообщает CNN.

В Калифорнии также пожары привели к появлению огненного торнадо. В сеть попало видео, на котором видно огненное зарево, которое распространяется по округе.

Как писали «ФАКТЫ», масштабные пожары на западе США возникли в конце августа. Тогда властям пришлось проводить эвакуацию людей, чтобы спасти их жизни.

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