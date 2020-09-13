Число жертв масштабных пожаров в США достигло трех десятков (видео)
На западном побережье США, где продолжают бушевать масштабные пожары, погибли как минимум 28 человек. Больше всего пострадала Калифорния. Там погибли 19 человек. Еще восемь человек погибли в штате Вашингтон, один человек погиб в Орегоне. Среди погибших есть дети.
Данные сервиса AirNow, осуществляющего мониторинг качества воздуха, свидетельствуют о том, что на большей части Калифорнии, Орегона, Вашингтона и в некоторых районах Айдахо воздух из-за дыма может быть опасен для здоровья. Утром 12 сентября более прохладный, влажный воздух позволил пожарным несколько сдержать распространение огня, сообщает CNN.
В Калифорнии также пожары привели к появлению огненного торнадо. В сеть попало видео, на котором видно огненное зарево, которое распространяется по округе.
Как писали «ФАКТЫ», масштабные пожары на западе США возникли в конце августа. Тогда властям пришлось проводить эвакуацию людей, чтобы спасти их жизни.77
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