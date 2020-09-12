27.80 / 28.00 32.72 / 33.13
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Россиянам предлагают отдохнуть в пансионате, стилизованном под ГУЛАГ (фото)

21:22 12 сентября 2020
россия гулаг

В России у ностальгирующих по временам СССР появилась возможность вспомнить и такую черную страницу истории, как сталинские лагеря. В Нижегородской области руководство одной из турбаз превратило свою территорию в «маленький ГУЛАГ». Деревянные домики на базе напоминают бараки для заключенных, повсюду висят напоминания о создателях системы советских лагерей — Ягоде, Ежове, Берии. Особое место отведено Сталину, у которого в России с каждым годом все больше поклонников.

гулаг

После того, как скандальным местом заинтересовались журналисты, руководство района поспешило оправдаться: турбаза в тюремно-лагерном стиле существует не первый год, но вывеску «ГУЛАГ» власти заставили снять.

гулаг

Свежие фото из лагеря приводит Нижегородская правда.

гулаг

Запустевшей база не выглядит и, судя по всему, недостатка в гостях не испытывает. Тем не менее, в соцсетях такие странные исторические реконструкции воспринимают не иначе как глумление над памятью репрессированных.

Напомним, ранее блогер и фотограф Павел Огородников проехал по Колыме и пришел к выводу, что молодых поклонников Сталина нужно обязательно возить на экскурсии в бывшие поселки и лагеря ГУЛАГа.

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

женщина

"Это русская земля": продавщица магазина на родине Зеленского "прославилась", обвинив украинскую армию в убийствах на Донбассе

россия гулаг

Россиянам предлагают отдохнуть в пансионате, стилизованном под ГУЛАГ (фото)

буря

Турцию накрыла мощная песчаная буря: впечатляющее фото и видео

бориско

"Без плана "Б" и запасного аэродрома": бывшая журналистка "1+1" пооткровенничала о жизни после увольнения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер