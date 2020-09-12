Россиянам предлагают отдохнуть в пансионате, стилизованном под ГУЛАГ (фото)

В России у ностальгирующих по временам СССР появилась возможность вспомнить и такую черную страницу истории, как сталинские лагеря. В Нижегородской области руководство одной из турбаз превратило свою территорию в «маленький ГУЛАГ». Деревянные домики на базе напоминают бараки для заключенных, повсюду висят напоминания о создателях системы советских лагерей — Ягоде, Ежове, Берии. Особое место отведено Сталину, у которого в России с каждым годом все больше поклонников.

После того, как скандальным местом заинтересовались журналисты, руководство района поспешило оправдаться: турбаза в тюремно-лагерном стиле существует не первый год, но вывеску «ГУЛАГ» власти заставили снять.

Свежие фото из лагеря приводит Нижегородская правда.

Запустевшей база не выглядит и, судя по всему, недостатка в гостях не испытывает. Тем не менее, в соцсетях такие странные исторические реконструкции воспринимают не иначе как глумление над памятью репрессированных.

Напомним, ранее блогер и фотограф Павел Огородников проехал по Колыме и пришел к выводу, что молодых поклонников Сталина нужно обязательно возить на экскурсии в бывшие поселки и лагеря ГУЛАГа.

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