Турцию накрыла мощная песчаная буря: впечатляющее фото и видео

В Турции провинцию Анкара накрыла мощная пылевая буря. Стихийное явление было намного масштабнее, чем те пылевые бури, что наблюдались в Украине весной текущего года. В Анкаре буря бушевала несколько часов, остановился транспорт — машины не могли ехать в условиях практически нулевой видимости.

Турецкое агентство Daily Sabah приводит видео, снятое в районе города Полатлы в ста километрах от турецкой столицы. Местные жители говорят, что город погрузился во тьму: создавалось впечатление, что наступила ночь.

Dust storm intensifies in Ankara's district Polatlı causing fear, disrupts daily life in the capitalhttps://t.co/vEQLdVFYON pic.twitter.com/EX3SwI7sBf