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Мир

Турцию накрыла мощная песчаная буря: впечатляющее фото и видео

19:48 12 сентября 2020
буря

В Турции провинцию Анкара накрыла мощная пылевая буря. Стихийное явление было намного масштабнее, чем те пылевые бури, что наблюдались в Украине весной текущего года. В Анкаре буря бушевала несколько часов, остановился транспорт — машины не могли ехать в условиях практически нулевой видимости.

Турецкое агентство Daily Sabah приводит видео, снятое в районе города Полатлы в ста километрах от турецкой столицы. Местные жители говорят, что город погрузился во тьму: создавалось впечатление, что наступила ночь.

О жертвах бури спасатели не получали информации. А вот пострадавшие были: шестеро граждан получили травмы от падения тяжелых либо острых предметов.

буря


В районе, где бушевала песчаная буря, пропала телефонная связь и свет. Возле города Гельбаши сильный ветер повредил линию электропередач, а вследствие обрыва проводов возник пожар. Пламя переметнулось на склад деревянных изделий, на месте работают пожарные.

буря

Напомним, ранее пылевые бури наблюдались под Киевом. Очевидцам удалось заснять вихревую воронку.

Фото ntv.com.tr

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