Турцию накрыла мощная песчаная буря: впечатляющее фото и видео

В Турции провинцию Анкара накрыла мощная пылевая буря. Стихийное явление было намного масштабнее, чем те пылевые бури, что наблюдались в Украине весной текущего года. В Анкаре буря бушевала несколько часов, остановился транспорт — машины не могли ехать в условиях практически нулевой видимости.

Турецкое агентство Daily Sabah приводит видео, снятое в районе города Полатлы в ста километрах от турецкой столицы. Местные жители говорят, что город погрузился во тьму: создавалось впечатление, что наступила ночь.

Dust storm intensifies in Ankara's district Polatlı causing fear, disrupts daily life in the capitalhttps://t.co/vEQLdVFYON pic.twitter.com/EX3SwI7sBf — DAILY SABAH (@DailySabah) September 12, 2020

О жертвах бури спасатели не получали информации. А вот пострадавшие были: шестеро граждан получили травмы от падения тяжелых либо острых предметов.



В районе, где бушевала песчаная буря, пропала телефонная связь и свет. Возле города Гельбаши сильный ветер повредил линию электропередач, а вследствие обрыва проводов возник пожар. Пламя переметнулось на склад деревянных изделий, на месте работают пожарные.

Напомним, ранее пылевые бури наблюдались под Киевом. Очевидцам удалось заснять вихревую воронку.

Фото ntv.com.tr

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter