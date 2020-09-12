Настоящая спецоперация: враг Лукашенко рассказал, как был вывезен из Беларуси в Украину (видео)

Чтобы выдворить наиболее активных оппозиционеров, силовики Беларуси запланировали масштабную спецоперацию, не жалея ресурсов. Но весь план пошел прахом, когда Мария Колесникова порвала свой паспорт. Новые подробности происходившего 8 сентября на границе Беларуси и Украины в интервью «ФАКТАМ» рассказал член белорусского Координационного совета оппозиции Иван Кравцов.

По словам оппозиционера, спецслужбы Беларуси устроили «маскарад» на границе, выдавая своих сотрудников за добровольно уезжающих оппозиционных политдеятелей.

«Было четыре микроавтобуса. Сначала колонна подъехала в КГБ (я ничего не видел, но хорошо ориентируюсь в городе). Видимо, Марию (Колесникову) вывели и посадили в машину. Мы ехали где-то четыре часа до пункта пропуска Александровка… Перед границей остановились в лесу. Мою машину еще раз обыскали. Фотографировали документы Марии. Потом меня посадили за руль. Со мной сели два сотрудника спецслужб. С ними мы и пересекли границу. Якобы они Антон (Родненков) и Мария. А настоящих Антона и Марию вывезли без прохождения пограничного контроля. Это была настоящая спецоперация. Но Маша устроила им демарш, порвав свой паспорт», — рассказал Кравцов.

Слова Кравцова подтверждают записи с пункта пропуска на границе. Автомобиль, где якобы находились оппозиционеры, на границе почти не задерживают. После беглой проверки документов машина покидает КПВВ и перемещается в нейтральную зону.

Напомним, Мария Колесникова, оказавшись в нейтральной зоне между белорусским и украинским пунктами пропуска, порвала паспорт и вернулась на белорусскую территорию. Там ее арестовали и увезли в СИЗО Минска. Кравцов и Родненков прибыли в Киев.

Читайте полное интервью Ивана Кравцова и Антона Родненкова «ФАКТАМ» «Путин, введи войска» в Беларуси не прокричат. Это исключено".

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