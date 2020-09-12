Израиль признали уже четыре арабских государства: что это значит

Несмотря на то, что Израиль продолжает воевать с Палестиной за спорную территорию Западного берега реки Иордан, президент США Дональд Трамп продолжает продвигать свой план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В ответ за это Израиль обещает назвать новый город на Голанских высотах в честь Трампа.

В настоящее время уже четыре государства арабского мира признали Израиль.

В середине августа при посредничестве президента США Дональда Трампа о нормализации отношений с Израилем договорились Объединенные Арабские Эмираты.

Позже Бахрейн заявил, что намерен установить с Иерусалимом дипломатические отношения. Об этом сообщил в своем Twitter президент Трамп.

Торжественная церемония подписания дипломатических документов состоится в Вашингтоне 15 сентября.

В Палестине раскритиковали действия Бахрейна, назвав их «предательством Иерусалима и палестинцев», передает Associated Press.

До ОАЭ и Бахрейна это сделали только Египет (в 1979 году) и Иордания (в 1994 году).

Напомним, в январе этого года президент США Дональд Трамп огласил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и лидеру израильской оппозиции Бени Ганцу свой план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, назвав его «сделкой века».



«Сделка века» от Трампа предполагает увеличение территории Палестины, но при этом палестинское государство должно быть демилитаризованным, без права на военные союзы. Еще одно требование для палестинцев — признать государство Израиль и распространение его суверенитета на большую часть долины реки Иордан.

В ЕС и ОНН холодно отреагировали на инициативу Трампа, отметив, что палестинцам и израильтянам необходимы «новые инклюзивные переговоры».

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