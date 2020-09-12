22-летняя девушка отрезала себе руку ради страховки

В Словении, которая недавно внесла Украину в «красную зону», молодую женщину признали виновной в умышленном увечье ради страховки на сумму более миллиона евро. Так, чтобы получить компенсацию, 22-летняя Юлия Адлесич отрезала себе руку циркулярной пилой чуть выше запястья. В мошеннической схеме ей помогал ее парень. Инцидент произошел в 2019 году.

Суд в Любляне выяснил, что за год до травмы девушка оформила пять страховых полисов. Сама она утверждала, что пострадала, когда пиляла ветви, пишет BBC Україна.

Пострадавшую отвезли в больницу. При этом отрезанную руку она с собой не взяла, чтобы сделать инвалидность необратимой. Однако власти вовремя обнаружили и вернули конечность, чтобы пришить ее обратно.

Прокуратура также выяснила, что за несколько дней до инцидента парень молодой женщины искал в интернете информацию о том, как работают искусственные руки, что стало еще одним доказательством того, что они сделали это намеренно.

На суде девушка заявляла о невиновности, говоря, что никогда сознательно не отрезала себе руку. Если бы схема мошенников сработала, пара получила бы более полумиллиона евро сразу, а остальные — регулярными ежемесячными платежами.

Суд признал Адлесич виновной в попытке мошенничества со страховкой и приговорил к двум годам тюрьмы, а ее парня — к трем годам лишения свободы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 45-летняя китаянка по фамилии Ли из города Нанкин придумала оригинальный, но не вполне законный способ заработать. Используя свое собственное удостоверение личности, а также еще около 20 чужих, она оформляла страховки на случай, если авиарейс, на который она купила билеты, откладывался или отменялся. В итоге в период с 2015 по 2019 год женщина получила страховые выплаты на общую сумму 423 тысяч долларов. За это время почти 900 рейсов не смогли вылететь в положенный срок.

Сама Ли и не собиралась куда-то лететь. Используя свой прошлый опыт работы в туристической фирме, она просто выбирала определенные рейсы, рассчитав вероятность их задержки. Хотя ряд китайских СМИ сравнивает эту практику с азартными играми, на самом деле Ли проводила настоящие исследования, оценивая прогнозы погоды, изучая отзывы пассажиров об авиакомпаниях и ситуации в пунктах вылета и назначения.

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