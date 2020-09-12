Британец стал первым за 14 лет победителем в игре «Кто хочет стать миллионером?», ответив на вопрос про пиратов (фото, видео)

57-летний учитель истории из Шропшира Дональд Фир стал первым за 14 лет победителем британской версии телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Он дошел до самого конца, правильно ответив на все вопросы — в том числе финальный, который принес ему миллион фунтов (около 1,3 миллиона долларов).

Дональду нужно было назвать известного пирата, погибшего в 1718 году в битве у берегов современной Северной Каролины. Из четырех предложенных имен он выбрал Черную Бороду (его настоящее имя — Эдвард Тич). Как пишет издание Daily Mail, Фир, будучи историком, ранее изучал эту тему, поэтому прекрасно разбирался в пиратах и датах. Он ответил, не колеблясь, и выиграл. Другими вариантами были Калико Джек, Бартоломью Робертс и капитан Кидд.

Дональд признался, что из 15 вопросов ответы на 13 он знал наверняка и лишь в двух случаях сомневался.

Теперь победитель намерен досрочно уйти на пенсию. Деньгами Дональд, у которого имеется четверо взрослых детей, собирается поделиться со своими родственниками.

Предыдущий раз джекпот в игре был сорван в 2006 году Ингрэмом Уолкоком.

Интересно, что старший брат Фира Дэвайт ровно год назад выиграл на шоу «Кто хочет стать миллионером?» 500 тысяч фунтов (640 тысяч долларов). Он верно ответил на все вопросы, кроме последнего. Старший Фир не смог угадать, кто из актрис родился в один год с британской королевой Елизаветой II. Он предполагал, что это Одри Хепберн. Потом позвонил другу, и тот выразил мнение, что это Джуди Гарланд. Тогда Дэвайт решил не рисковать и вышел из игры. Как оказалось — правильно сделал, так как надо было назвать Мэрилин Монро.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американец выиграл в лотерею 22 миллиона и отдал половину другу из-за обещания, данного 28 лет назад.

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