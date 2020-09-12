27.79 / 28.02 32.72 / 33.17
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Британец стал первым за 14 лет победителем в игре «Кто хочет стать миллионером?», ответив на вопрос про пиратов (фото, видео)

9:10 12 сентября 2020
Дональд Фир с студии игры «Кто хочет стать миллионером?»

57-летний учитель истории из Шропшира Дональд Фир стал первым за 14 лет победителем британской версии телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Он дошел до самого конца, правильно ответив на все вопросы — в том числе финальный, который принес ему миллион фунтов (около 1,3 миллиона долларов).

Дональду нужно было назвать известного пирата, погибшего в 1718 году в битве у берегов современной Северной Каролины. Из четырех предложенных имен он выбрал Черную Бороду (его настоящее имя — Эдвард Тич). Как пишет издание Daily Mail, Фир, будучи историком, ранее изучал эту тему, поэтому прекрасно разбирался в пиратах и датах. Он ответил, не колеблясь, и выиграл. Другими вариантами были Калико Джек, Бартоломью Робертс и капитан Кидд.

Дональд признался, что из 15 вопросов ответы на 13 он знал наверняка и лишь в двух случаях сомневался.

Теперь победитель намерен досрочно уйти на пенсию. Деньгами Дональд, у которого имеется четверо взрослых детей, собирается поделиться со своими родственниками.

Предыдущий раз джекпот в игре был сорван в 2006 году Ингрэмом Уолкоком.

Интересно, что старший брат Фира Дэвайт ровно год назад выиграл на шоу «Кто хочет стать миллионером?» 500 тысяч фунтов (640 тысяч долларов). Он верно ответил на все вопросы, кроме последнего. Старший Фир не смог угадать, кто из актрис родился в один год с британской королевой Елизаветой II. Он предполагал, что это Одри Хепберн. Потом позвонил другу, и тот выразил мнение, что это Джуди Гарланд. Тогда Дэвайт решил не рисковать и вышел из игры. Как оказалось — правильно сделал, так как надо было назвать Мэрилин Монро.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американец выиграл в лотерею 22 миллиона и отдал половину другу из-за обещания, данного 28 лет назад.

417

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус

Украина поставила абсолютный антирекорд смертности от COVID-19

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Никита Кучеров

«Это просто позор»: российский хоккеист «отличился» гнусным фолом в НХЛ (видео)

задержание

Полиция задержала зачинщика нашумевшей перестрелки в Украинке под Киевом, им оказался иностранец (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер