"Усовершенствованный "Новичок": глава разведки Германии рассказал, чем отравили Навального, — СМИ

Глава разведывательного ведомства Германии Бруно Каль подтвердил прозвучавшие ранее заявления о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен модифицированной, «более жёсткой» разновидностью отравляющего вещества «Новичок».

Об этом пишет в пятницу немецкое издание Der Spiegel.

В материале утверждается, что глава Федеральной разведывательной службы рассказал о веществе, которым был отравлен Навальный, на секретном совещании; официального подтверждения этого нет, отмечает «Крым.Реалии».

Ранее о «более жёсткой» версии «Новичка» сообщала со ссылкой на свои источники газета Die Zeit. Она отмечала, что от смерти Навального спасла серия случайностей — быстрая реакция пилота самолёта Томск-Москва, который посадил лайнер в Омске, когда политику стало плохо на борту, а также действия врача «Скорой помощи» в Омске, который использовал правильный антидот.

Как пишет Der Spiegel, использование «модифицированного» «Новичка» — один из главных аргументов для Германии, чтобы возлагать ответственность за покушение на Навального на российские спецслужбы, поскольку о чем более редком и современном отравляющем веществе идёт речь, тем меньше вероятность, что его можно синтезировать кустарным образом, без причастности государства.

Der Spiegel также пишет, что на прошлых выходных в Берлин, где в клинике «Шарите» находится Навальный, приезжали представители Организации по запрещению химического оружия, которым передали образцы проб, взятых у Навального. Ранее власти Германии сообщили, что в анализах «вне всякого сомнения» обнаружены следы вещества из группы «Новичков». В 2018 году «Новичок» был использован для покушения в Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля (он и его дочь выжили, однако умерла британская гражданка, подвергшаяся воздействию яда предположительно случайно).

Напомним, что оппозиционеру Навальному стало плохо 20 августа, 22 августа он был перевезён на лечение в Берлин. После 19 дней комы он был выведен из неё и, по сообщениям врачей, начал реагировать на окружающих. СМИ сообщали о значительном улучшении его состояния, однако в окружении Навального заявили, что об этом пока рано говорить.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что власти ФРГ и других стран Запада требуют от Москвы расследовать отравление Навального. Официальная Москва отрицает сам факт отравления, ссылаясь на врачей омской больницы, утверждающих, что кома Навального была вызвана другими причинами. При этом Россия призывает власти Германии предоставить информацию об анализах Навального, а МВД ведёт доследственную проверку, опрашивая людей, сопровождавших Навального в поездке по Западной Сибири.

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