В Финляндии пытались убить еще одного критика Кадырова

В Финляндии 10 сентября задержали подозреваемого в попытке покушения на оппозиционного чеченского блогера Мусу Ломаева. В июле этого года в Вене выстрелом в голову был убит политэмигрант из Чечни Мамихан Умаров.

О ЧП в Финляндии сам Ломаев сообщил изданию «Кавказ.Реалии», уточнив, что заказчики предлагали за его убийство полмиллиона долларов.

По словам Ломаева, финские правоохранители обеспечили ему охрану и ограничили его блогерскую деятельность на время расследования.

Ломаев на канале YouTube систематически критикует власти Чечни. В 2004 году его похитили силовики в Грозном, обвинили в терактах против сотрудников МВД и пытали. О его деле подробно писала ​Анна Политковская.

Напомним, 24 августа 2019 года в берлинском районе Моабит убили бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Преступник выстрелил ему в голову. Хангошвили участвовал во второй чеченской войне и был полевым командиром в 2001—2005 годах. Позже он работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии. Международные расследовали рассекретили личность киллера, причастного к убийству Хангошвили.

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