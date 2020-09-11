В России вакцину COVID-19 испытывают на пропагандистах

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что российские медийщики тестируют на себе вакцину от COVID-19.

В своем Twitter она написала, что также сделала прививку: «Нас целая группа медийщиков-добровольцев, начали испытания на себе. Вторые сутки полет нормальный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в программе мужа Симоньян Тиграна Кеосаряна российская актриса Екатерина Шмакова сыграла роль протестующей в Беларуси, жаловавшейся на малую оплату за участие в акциях и утверждавшей, что вышла на улицу познакомиться с сотрудником ОМОН.

Фото Dimitri Houtteman с сайта Pixabay.

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