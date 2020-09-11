В знаменитой семье Гуччи грянул скандал, который способен подорвать репутацию всей компании. Дом Gucci входит в число самых известных в мире моды. Эту торговую марку — GG — хорошо знают в большинстве стран мира, включая Украину.

История семейства Гуччи

Дом Gucci был основан в 1904 году во Флоренции Гуччио Гуччи. Он начинал с изготовления чемоданов, сапог и седел для верховой езды из натуральной кожи. В 1938 году открыл первый фирменный магазин в Риме. После окончания Второй мировой войны Gucci сменил направление и стал выпускать женские сумочки, которые свели с ума десятки тысяч модниц на Западе. Одной из самых знаменитых моделей стала сумка с ручкой через плечо Jackie O. Ее обожала Жаклин Кеннеди-Онассис.

Смерть Гуччио Гуччи в 1953 году привела к раздорам в семье. Его дети и внуки ввязались в бесконечные тяжбы друг с другом, деля имущество и компанию. Сначала по 50% получили сыновья Альдо и Родольфо. Альдо перебрался в США, где значительно расширил бизнес. Вскоре фирменные магазины Gucci открылись в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Токио, Сеуле, Гонконге.

В 1977 году Паоло, сын Альдо Гуччи, став вице-президентом компании, взялся за производство парфюмерии. Родольфо в результате лишился большей части своей доли. У него осталось 20% акций. При этом ему не нравилось то, как вел дела его племянник. Паоло настаивал на модернизации производства, Родольфо требовал придерживаться традиционных ручных технологий.

Эти конфликты привели к тому, что магазины Gucci заполнили относительно дешевые аксессуары, выпускавшиеся подразделениями, которые контролировали Альдо и Паоло. Спрос на дорогие эксклюзивные сумки и чемоданы, обувь резко упал. Торговая марка, которая ассоциировалась с именами Грейс Келли, Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди-Онассис, теряла свою репутацию.

Родольфо умер в 1983 году. Его долю унаследовал сын — Маурицио Гуччи. Ему удалось вытеснить своих родственников из руководства компании и начать восстанавливать дом Gucci, нанимая как талантливых дизайнеров, так и успешных менеджеров.

Это привело к конфликтам между Альдо и Паоло. В 1986 году Альдо Гуччи угодил в американскую тюрьму за сокрытие прибыли в офшорах. В 1994 году за решетку попал и его сын Паоло, правда, по другой причине — он не выплачивал алименты своей бывшей жене (второй по счету) Дженни Гарвуд на содержание их дочери Джеммы. Долг составил почти полмиллиона долларов. Паоло Гуччи провел в тюрьме пять недель.

Но это были цветочки. Ягодки заключались в том, что Паоло оказался банкротом. Его долги оценивались в 90 миллионов долларов. Стремясь погасить эту сумму, Паоло продал свою долю компании Investcorp за 41 миллион долларов. Затем он подписал с кредиторами план реструктуризации оставшейся части долга, после чего внезапно умер. Это вызвало множество слухов. Говорили, что Паоло Гуччи убили. Подозревали Дженни Гарвуд или его третью жену Пенни Армстронг. Они, кстати, затеяли судебную битву за британское имение Паоло, славившееся не только своим домом, но и конюшней с чистокровными арабскими скакунами. Все это оценивалось в 4,5 миллиона долларов.

Маурицио Гуччи с переменным успехом руководил домом Gucci. Годы получения высоких доходов чередовались с большими убытками. Все это вынудило Маурицио продать бизнес еще в 1993 году. В разное время на Gucci работали ставшие знаменитыми дизайнеры Келвин Кляйн, Том Форд, Доменико де Соль, Перри Элис, Фрида Джаннини. На сегодняшний день Gucci Group владеет полностью или частично следующими всемирно известными брендами — Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney, Balenciaga, Bedat & Co.

Мать и бабушка знали о сексуальных домогательствах к ребенку, но велели молчать

Историю семьи Гуччи мы изложили коротко для того, чтобы лучше понять грянувший сейчас скандал. Правнучка Гуччио Гуччи Александра Дзарини подала в Калифорнии в суд на свою бабушку, мать и бывшего отчима. Только теперь речь идет не о каких-то имущественных претензиях. Все гораздо трагичнее. 35-летняя Александра утверждает, что на протяжении 16 лет была жертвой сексуальных домогательств со стороны Джозефа Руффало, второго мужа ее матери Патриции Гуччи!

При этом Патриция и Бруна Паломбо, бабушка истицы, знали обо всем, но велели Александре никому ничего не рассказывать.

Александра Дзарини — внучка Альдо Гуччи. У него был роман с Бруной Паломбо. Патриция родилась в 1963 году. Она была внебрачным ребенком. Альдо на тот момент еще жил в браке со своей первой супругой, которая родила ему трех сыновей. Довольно долго Гуччи отказывался признавать Патрицию своей дочерью. Однако затем она стала его любимицей. Девочка получила прекрасное образование в Италии и Британии. Ей было всего 19, когда отец ввел ее в совет директоров Gucci. Когда сыновья во главе с Паоло отстранили Альдо от управления бизнесом, он в отместку сделал Патрицию своей единственной наследницей. А вот на ее матери Альдо Гуччи женился, только когда дочке было уже 24 года.

Альдо Гуччи и его дочь Патрисия. 1982 год

Патриция дважды была замужем. Александру она родила в первом браке. С мужем рассталась, когда дочь была совсем маленькой. Вскоре Патриция начала встречаться с Джозефом Руффало. Он работал в музыкальном бизнесе. В числе клиентов Руффало были суперзвезды, например, Принс и группа Earth, Wind And Fire.

В своем иске Александра утверждает, что началось все, когда ей было шесть лет. Тогда ее мать и Джозеф еще не были женаты. Однажды ночью девочке приснился страшный сон. Она проснулась и, как всегда делала в таких случаях, побежала в мамину спальню. Александра залезла под одеяло, успокоилась и заснула. Проснулась она от настойчивых прикосновений — это была рука Руффало…

Отчим Александры Джозеф Руффало

На протяжении последующих 16 лет Руффало, став отчимом Александры, взял в привычку приходить к ней в комнату в халате, надетом на голое тело. Он снимал халат, ложился к падчерице в кровать и запускал руку ей под одежду или нижнее белье, трогая ее интимные места.

Дзарини было около 16 лет, когда она впервые решилась рассказать бабушке про отчима. Бруна Паломбо внимательно выслушала внучку, расспросила обо всем в подробностях, а потом вдруг велела хранить все в строжайшем секрете. «Ты не должна никому ни при каких обстоятельствах рассказывать все это», — заявила Паломбо.

Александру спасало то, что она училась в Европе. Однако после окончания школы девушка вернулась в Калифорнию и жила с матерью и Руффало. Джозеф тут же возобновил свои домогательства. Более того, он заставил падчерицу впервые принять наркотики. Когда она отказывалась делать то, что хотелось отчиму, он бил ее.

Дзарини настаивает на том, что бабушка и мать знали обо всем. Более того, Патриция разрешала мужу снимать на видеокамеру Александру голой. Это происходило, когда девушка принимала ванну.

Александра много раз порывалась рассказать все журналистам или подать в суд. И каждый раз Патриция и Бруна отговаривали ее. Они угрожали лишить ее содержания и наследства, если Александра «вовлечет семью в скандал и опозорит Гуччи». Они также говорили, что никто ей не поверит, что она сделает хуже только себе.

Дзарини поняла, что не найдет поддержку в лице родственников. Она сначала пристрастилась к наркотикам, и это привело ее в частную клинику в Сьерра-Тусоне (США). Выйдя оттуда, Александра сделала все, чтобы обрести финансовую самостоятельность и больше не зависеть от семьи. Четыре года назад она стала матерью.

«Подала в суд, чтобы мой бывший отчим больше никому не смог причинить вреда»

Возможно, она бы не стала обращаться в суд. Однако в прошлом году Александра узнала, что Джозеф Руффало регулярно посещает детскую больницу в Лос-Анджелесе под видом оказания благотворительной помощи. Дзарини пришла в ужас и тут же заявила в местную полицию. Она рассказала обо всем, что произошло с ней. После этого Александра решила таки подать иск в суд.

«Я знаю, что никто из моих родственников после этого никогда не заговорит со мной. Но я как-нибудь переживу это. Мне важно добиться, чтобы мой бывший отчим больше никому не смог причинить вреда», — заявила Александра Дзарини журналистам газеты The New York Times. Она также записала видеообращение, в котором еще раз четко обосновала свой поступок.

Патриция Гуччи немедленно отреагировала на заявление дочери. Она направила в редакцию The New York Times письмо, в котором отвергла обвинения, выдвинутые Александрой. «Я глубоко сожалею о том, какую боль причинил Джозеф Руффало моей дочери. Но я впервые узнала правду в 2007 году. Это произошло в кабинете нашего семейного врача в Лондоне. Александра тогда впервые рассказала мне обо всем. И я сразу же подала на развод и сделала все от меня возможное, чтобы исправить ситуацию, помочь нашей семье залечить нанесенные им раны. Поэтому мне очень больно слышать от Александра обвинения в мой адрес и адрес ее бабушки. Это неправда», — заявила Патриция Гуччи.

Адвокат Джозефа Руффало Ричард Крэйн-младший заявил, что его клиент пока не ознакомился с иском. «Но из того, что нам известно на данный момент, мы можем с уверенностью сказать, что категорически отвергаем эти обвинения», — добавил адвокат.

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Фото Daily Mail

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