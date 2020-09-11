МВФ лишил Беларусь финансирования на миллиард долларов

Международный валютный фонд (МВФ) отказался от экстренного финансирования Беларуси в размере $ 940 млн — сумма предназначалась для борьбы с пандемией коронавируса в этой стране.

Как сообщает «Интерфакс», МВФ не смог согласовать с властями Белоруссии условия предоставления экстренного финансирования.

«В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто, мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия,» — сказал на брифинге пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

Он отметил, что главным требованием со стороны МВФ были гарантии прозрачности использования финансовых средств.

«В отношении Белоруссии мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах», — добавил Райс.

В пресс-службах Минфина и Нацбанка Белоруссии в пятницу заявили, что не будут комментировать заявление представителя МВФ и перспективы привлечения средств Фонда.

Ранее президент Беларуси Лукашенко заявлял, что в стране нет и не будет ни одного человека, умершего от коронавируса.

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