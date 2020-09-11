27.78 / 27.98 32.67 / 33.12
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

МВФ лишил Беларусь финансирования на миллиард долларов

15:20 11 сентября 2020
Доллары

Международный валютный фонд (МВФ) отказался от экстренного финансирования Беларуси в размере $ 940 млн — сумма предназначалась для борьбы с пандемией коронавируса в этой стране.

Как сообщает «Интерфакс», МВФ не смог согласовать с властями Белоруссии условия предоставления экстренного финансирования.

«В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто, мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия,» — сказал на брифинге пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

Он отметил, что главным требованием со стороны МВФ были гарантии прозрачности использования финансовых средств.

«В отношении Белоруссии мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах», — добавил Райс.

В пресс-службах Минфина и Нацбанка Белоруссии в пятницу заявили, что не будут комментировать заявление представителя МВФ и перспективы привлечения средств Фонда.

Ранее президент Беларуси Лукашенко заявлял, что в стране нет и не будет ни одного человека, умершего от коронавируса.

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александра Дзарини

Секс-скандал в знаменитой семье: наследница империи Гуччи 16 лет была жертвой отчима-педофила (фото)

Наташа Королева и Тарзан

Пока Наташа Королева отдыхала, подружки Тарзана вынесли из их дома крупную сумму и бриллианты

Джастин Бибер

7 спален и 10 ванных комнат: Джастин Бибер переехал с женой в особняк за 25,8 миллиона долларов (фото)

Мотоцикл

Байкер разбился насмерть на Житомирской трассе под Киевом: первые подробности и эксклюзивные фото с места ДТП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер