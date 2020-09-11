«COVID-19 – не фейк и не повод для шуток»: муж и жена умерли от коронавируса с разницей в четыре минуты

В больнице города Солсбери в американском штате Северная Каролина с разницей в четыре минуты скончались 67-летний Джонни Ли Пиплс и его 65-летняя жена Кэти Дарлин Пиплс. Медперсонал, осознав, что дело идет к концу, поместил их в одну палату на соседние койки. Как сообщает издание People, последние моменты своей жизни Джонни и Кэти, которые были парой в течение почти 50 лет, провели вместе и умерли, держась за руки.

Причиной смерти стал коронавирус. Супруги боролись с недугом 30 дней, но так и не смогли его победить. У бывшего военного и учительницы осталось трое детей и девять внуков.

«Жизни мамы и папы забрал вирус, над которым многие шутят каждый день или просто прямо считают, что это какая-то мистификация. Оба они относились к пандемии серьезно и верили, что это не обман, но все равно заболели и умерли», — написал сын пары Шейн Пиплс в соцсети Facebook, подчеркнув, что COVID-19 — это не повод для острот и не фейк. Шейн призвал людей носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию. Это может спасти жизни многих людей.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Не покидавший родину британец заразился COVID-19 в декабре — еще до того, как Китай сообщил ВОЗ о начале эпидемии.



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