27.76 / 27.96 32.65 / 33.20
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Папа Римский Франциск назвал секс и еду «божественными» удовольствиями

8:06 11 сентября 2020
Папа Римский Франциск

В Италии поступила в продажу книга «TerraFutura. Беседы с Папой Франциском об интегральной экологии». Ее автором является журналист и активист-эколог Карло Петрини — основатель движения Slow Food. Оно противостоит системе быстрого питания, пропагандируя выбор качественных продуктов питания и получение наслаждения от еды, которая полезна для людей, выгодна для производителей и не приносит вреда планете.

В основу новой книги положены беседы с Папой Римским Франциском в период с 2018 по 2020 год.

Как пишет издание Insider, в разговоре с Петрини 83-летний понтифик называет секс с любимым человеком и хорошую еду «божественными» удовольствиями. По его мнению, наслаждение, получаемое от приема пищи, полезно для здоровья человека, а секс делает любовь более красивой и способствует продолжению рода.

«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное… Удовольствие от еды и сексуальное удовольствие приходят от Бога», — заявил глава Римско-католической церкви.

При этом Его Святейшество отмечает, что церковь осуждает «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но принимает человечное, простое и нравственное. По его словам, «излишне усердная мораль», осуждающая подобные удовольствия, является «неверной трактовкой христианского послания» и причиняет «огромный вред».

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Знак доброй воли»: Папа Римский отреагировал на договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

икона Усекновение главы Иоанна Предтечи

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что можно и чего нельзя делать в этот день

Леонид Пасечник

Откуда взялся слух о замене главаря «ЛНР»

погода

Жарко, солнечно и без дождей: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Карантин

Киев перевели из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону: что это значит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер