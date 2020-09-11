Папа Римский Франциск назвал секс и еду «божественными» удовольствиями

В Италии поступила в продажу книга «TerraFutura. Беседы с Папой Франциском об интегральной экологии». Ее автором является журналист и активист-эколог Карло Петрини — основатель движения Slow Food. Оно противостоит системе быстрого питания, пропагандируя выбор качественных продуктов питания и получение наслаждения от еды, которая полезна для людей, выгодна для производителей и не приносит вреда планете.

В основу новой книги положены беседы с Папой Римским Франциском в период с 2018 по 2020 год.

Как пишет издание Insider, в разговоре с Петрини 83-летний понтифик называет секс с любимым человеком и хорошую еду «божественными» удовольствиями. По его мнению, наслаждение, получаемое от приема пищи, полезно для здоровья человека, а секс делает любовь более красивой и способствует продолжению рода.

«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное… Удовольствие от еды и сексуальное удовольствие приходят от Бога», — заявил глава Римско-католической церкви.

При этом Его Святейшество отмечает, что церковь осуждает «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но принимает человечное, простое и нравственное. По его словам, «излишне усердная мораль», осуждающая подобные удовольствия, является «неверной трактовкой христианского послания» и причиняет «огромный вред».

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Знак доброй воли»: Папа Римский отреагировал на договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.



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