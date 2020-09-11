Взрыв газа возле гостиницы в Китае: пострадали трое людей (видео)

Утечка газа могла стать причиной мощного взрыва, прогремевшего возле гостиницы, расположенной в южном китайском городе Чжухай (провинция Гуандун).

О нем сообщило Центральное телевидение Китая.

После взрыва началось возгорание.

Инцидент произошел около 09:00 по местному времени (04:00 по Киеву) в городском районе Доумэнь.

На место выехали 11 пожарных машин и 55 сотрудников экстренных служб.

Спасатели нашли и оказали помощь многим раненым, но точное число пострадавших и жертв пока не известно, ведутся спасательные работы.

Пока что сообщается о том, что два человека получили легкие травмы, один — ожоги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 9 сентября, в Киеве на территории предприятия взорвалась цистерна для перевозки газа, при этом погиб человек.

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