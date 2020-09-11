Мощный взрыв на складах боеприпасов в Иордании: сообщают о погибших и раненых (видео)

В Иордании — стране, находящейся недалеко от пострадавшего от взрывов Ливане, в ночь на пятницу, 11 сентября, также прогремело несколько взрывов.

Они были зафиксированы в городе Зарка, передает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

На данный момент не ясно, что вызвало взрывы в районе, где находятся десятки армейских баз на окраине огромного промышленного города.

По словам жителей, в некоторых частях Зарка были выбиты окна домов.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на иорданские СМИ, в результате взрыва два человека погибли, трое ранены.

В социальных сетях распространили видео, на котором видно, как громкий огненный шар освещает ночное небо.

В то же время министр по связям со СМИ страны Амджад Аль-Адайле заявил, что пострадавших в результате взрывов нет.

По его словам, взрыв произошел на складе, содержащем непригодные для использования минометы, принадлежащие вооруженным силам Иордании, сообщает телеканал Al Arabia .

Также в качестве причины взрыва чиновник назвал короткое замыкание на складах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о взрывах в еще одной горячей точке — Афганистане: там в столице страны Кабуле было совершено покушение на вице-президента страны Амруллу Салеха. На пути следования кортежа Салеха, ехавшего на свое рабочее место, была взорвана бомба, заложенная у обочины дороги.

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