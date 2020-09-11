Мощный взрыв на складах боеприпасов в Иордании: сообщают о погибших и раненых (видео)
В Иордании — стране, находящейся недалеко от пострадавшего от взрывов Ливане, в ночь на пятницу, 11 сентября, также прогремело несколько взрывов.
Они были зафиксированы в городе Зарка, передает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности страны.
На данный момент не ясно, что вызвало взрывы в районе, где находятся десятки армейских баз на окраине огромного промышленного города.
По словам жителей, в некоторых частях Зарка были выбиты окна домов.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на иорданские СМИ, в результате взрыва два человека погибли, трое ранены.
В социальных сетях распространили видео, на котором видно, как громкий огненный шар освещает ночное небо.
В то же время министр по связям со СМИ страны Амджад Аль-Адайле заявил, что пострадавших в результате взрывов нет.
По его словам, взрыв произошел на складе, содержащем непригодные для использования минометы, принадлежащие вооруженным силам Иордании, сообщает телеканал Al Arabia .
Также в качестве причины взрыва чиновник назвал короткое замыкание на складах.
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