США и Евросоюз потребовали от Кремля найти виновных в отравлении Навального

В четверг, 10 сентября, состоялось заседание Совбеза ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия. Но главным обсуждавшимся на нем вопрос стало отравление российского борца с коррупцией Алексея Навального, который начал приходить в себя в немецкой клинике.

Так, представитель США при Совете Безопасности ООН Черит Норман Шале заявил об обеспокоенности руководства своей страны ситуацией вокруг отравления российского блогера Алексея Навального.

«Мы глубоко обеспокоены выводами [о воздействии на Навального отравляющим веществом из группы «Новичок"], опубликованными правительством Германии 2 сентября», — цитирует слова дипломата ТАСС.

«Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом для расследования этой атаки. Те, кто осуществил эту атаку, и те, кто ее заказал, должны быть наказаны», — добавила дипломат. Она сказала, что «отравление Алексея Навального с использованием химического оружия совершенно недопустимо», подтвердив, что США «решительно осуждают эти действия».

Также Шале напомнила, что Россия в прошлом использовала вещества из группы «Новичок», но российские граждане имеют право на выражение своего мнения без страха наказания, они не должны становиться жертвами химического оружия.

«Куда бы ни привело нас расследование, мы будем работать с союзниками, чтобы виновные понесли наказание», — резюмировала Шале.

Вслед за выступлением американского дипломата представители Великобритании и Бельгии также потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.

«Российская Федерация должна срочно провести полное и прозрачное расследование этого случая применения химического оружия. Мы не можем допустить, чтобы такое поведение становилось нормой, — сказал заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен.

«Бельгия вновь выражает свое осуждение любого использования химического оружия где-либо, когда-либо и кем-либо при любых обстоятельствах, — сообщила бельгийский представитель Карен ван Влиербирж. — Применение химоружия недопустимо и является нарушением международных норм. В свете этого мы обеспокоены недавними случаями использования вещества из группы «Новичок».

Постпреды Германии и Эстонии также коснулись этой темы.

Так, посол ФРГ Кристоф Хойсген назвал странным «тот факт, что один из самых известных, если не самый известный лидер оппозиции в России стал жертвой атаки с применением химического оружия». При этом он провел параллель с отравлением в Великобритании в 2018 году Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, традиционно возложив ответственность за случившееся на Москву. Эстонский представитель Свен Юргенсон выступил за проведение «расследования с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, согласно выводам немецких экспертов, Навального отравили новым вариантом «Новичка» — менее «быстрым», но более смертоносным.

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