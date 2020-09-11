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Мир

Загадочная смерть украинца в Польше: подозревают земляков

1:33 11 сентября 2020
Наручники

В Польше, где ранее фиксировались случаи убийства украинцев ради денег земляками, произошел новый подобный инцидент: в Поморском воеводстве обнаружили тело работника из нашей страны.

Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на издание rmf24.pl.

Отмечается, что согласно информации неофициальных источников, тело мужчины лежало возле дома, который арендовали трое граждан Украины, и было прикрыто ветками.

9 сентября его нашел владелец дома, утверждающий, что не видел умершего еще с субботы, 5 сентября. Двух других украинцев, также проживавших там, он не видел с вечера понедельника.

Полиция не исключает, что могло произойти убийство.

В связи с инцидентом в Гданьске задержали двоих других украинцев — мужчин в возрасте 39 и 40 лет.

Позже в полиции Поморского воеводства сообщили, что работа следователей дала возможность обвинить одного из них, 39-летнего мужчину, в убийстве, за что ему может грозить пожизненное заключение.

В то же время эксперт, работавший на месте возможного преступления, не смог установить причины смерти мужчины — для этого нужно провести вскрытие тела умершего гражданина Украины, для которого потребуется согласие родственников.

Окончательную же точку в деле поставит только суд, который и решит судьбу подозреваемых.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Польше задержали украинца, разыскиваемого в 190 странах за убийства.

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