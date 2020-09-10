Путину пришлось извиняться перед президентом Сербии за хамство спикера МИД России Захаровой

Официальному представителю российского МИД Марии Захаровой удалось успешно «подложить свинью» президенту своей страны Владимиру Путину, который был вынужден в срочном порядке тушить внезапно разгоревшийся скандал в связи с ее дикой выходкой по отношению к Александру Вучичу, президенту едва ли не единственной дружелюбно настроенной к путинской России европейской страны.

Также извинения пришлось принести и главе российского МИД Сергею Лаврову, рассказал сербский президент телеканалу RTS.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за поста Захаровой это сделали оба. При том что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы об этом не упомянул», — сказал он.

Напомним, что после визита Вучича в Вашингтон, где им было подписано соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово, Захарова на своей странице в Facebook разместила странный пост, к которому прикрепила два изображения. Первое — это фотография со встречи в Белом доме, где Вучич сидит на стуле посреди Овального кабинета, а Трамп — за столом напротив. Вторым изображением был кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу» в исполнении Шэрон Стоун. «Если вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2», — написала Захарова, недвусмысленно намекнув на то, что подобные позы могут принимать представители определенного вида занятий.

Публикация вызвала международный скандал, и «дипломат» даже была вынуждена извиняться, заявив, что ее неправильно поняли.

Сам Вучич на следующее утро после публикации Марии (она запостила скандальные фото около полуночи) был не очень сдержан и заявил, что считает недостойным уделять внимание «примитивизму и упрощенности» сознания, которые продемонстрировала Захарова.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Москва не ценит Сербию как единственную европейскую страну, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.

Теперь же в интервью телеканалу, после звонка Путина, президент Сербии дипломатично отметил, что инцидент с постом Захаровой для него «несущественный».

Факт извинения Путина перед Вучичем подтвердил Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости». «Да, это так», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Марию Захарову неоднократно уличали в подтасовке и передергивании фактов в отношении Украины. К сожалению, «наука» не пошла ей впрок, и она продолжает публиковать пошлости и фейки уже на международном уровне.

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