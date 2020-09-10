Парламент Литвы официально признал Тихановскую президентом Беларуси

Сейм Литвы проголосовал за решение признать президентом Беларуси лидера оппозиции Светлану Тихановскую, которую Дональд Туск предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает сайт литовского парламента, Литва поддержала требования избранной главы белорусского народа Светланы Тихановской и Координационного совета о том, что должны быть проведены новые прозрачные выборы президента республики Беларусь.

Литва считает Александра Лукашенко «незаконным главой Беларуси» и будет воспринимать его действия как преступления против белорусского народа. Также отмечается, что Литва будет оказывать гражданам Беларуси и законным представителям власти этой страны политическую, экономическую и финансовую помощь. Ее цель — проведение демократических выборов.

Ранее сообщалось, что США сделали Лукашенко еще одно предупреждение.

Фото: РБК

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