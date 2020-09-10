РФ подарила Лукашенко карту Беларуси «с намеком»

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подарил белорусскому президенту Александру Лукашенко, с месяц назад заявлявшему, что его страна никогда не станет «вассалом РФ», книгу со старыми картами, на которых ряд современных территорий РБ относятся к Российской империи.

Соответствующее видео разместил Telegram-канал «Пул первого». Отмечается, что российский дипломат сопроводил подарок словами: «Ответ всем тем, кто смотрит по-другому».

В социальных сетях по этому поводу уже появились ехидные комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Эстонии в очередной раз напомнили Российской Федерации о Тартуском мирном договоре, которым были признаны границы этого государства, в состав которого входили и земли, считающиеся сейчас частью российской территории. Речь идет о части Псковской и Ленинградской областей.

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